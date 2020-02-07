محاضرة تنويرية حول دور الجيش في مكافحة الإرهاب

قدم مدير الإدارة العميد خالد المحجوب محاضرة تثقيفية لمنتسبي الوحدة 155 المجحفلة ركزت في مجملها على الدور المنوط بالمؤسسة العسكرية في خضم ما تواجهه البلاد في المرحلة الراهنة.

وتضمنت المحاضرة تعريفاً ودور القوات المسلحة ووحداتها في محاربة الإرهاب من خلال الكفاءة والقدرة العسكرية في إدارة المعركة، وعقب المحاضرة قامت الوحدة 155 المجحفلة بعرض لوحدات رمزية من قوتها المقاتلة وهي من الوحدات التي قارعت الإرهاب في جميع أنحاء البلاد.

وتأتي هذه المحاضرة في إطار جهود إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني في تثقيف وتحصين منتسبي القوات المسلحة ورفع جاهزية أفرادها.

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