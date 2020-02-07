أسباب تأجيل انعقاد المنتدى الفرنسي الليبي للطاقة

كشف مسؤولي المنتدى الفرنسي الليبي للطاقة، عن تأجيل انعقاد المنتدى بسبب ما يمر به قطاع النفط في ليبيا من ظروف راهنة بينها إغلاق موانئ التصدير ووقف الإنتاج في حقول النفط.

وكان من المفترض أن تنطلق أعمال المنتدى في باريس خلال يومي السادس والسابع من شهر فبراير الجاري قبل أن يؤجل لموعد غير محدد حتى الآن، حيث كان من المنتظر أن تشارك في فعاليات المنتدى الغرفة التجارية الليبية الفرنسية وستجمع جمعية أرباب العمل الفرنسية “MEDE، بالإضافة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة الليبية.