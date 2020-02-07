ليبيا: قذائف عشوائية على طرابلس.. هل تنهار الهدنة؟

تستضيف عزيزة واصف في هذه الحلقة من برنامج “ضيف اليوم” الصحافي والمحلل السياسي كمال بن يونس، لتسليط الضوء على موافقة ممثلي طرفي النزاع في ليبيا المجتمعون في جنيف، على تحويل الهدنة “الهشة” في البلاد إلى وقف دائم لإطلاق النار، حسبما أعلنت الأمم المتحدة، منددة باستمرار انتهاك حظر السلاح في ليبيا.
عن مصدر الخبر
اخبار ليبيا - فرانس 24
قد يعجبــــك أيضـــاً
آليات المراقبة في ليبيا: خلاف أوروبي.. وحماس أفريقي
تم النشر منذُ 17 دقيقة
مصدر الخبر / بوابة الوسط
جدول رحلات مطار بنينا – بوابة أفريقيا الإخبارية
تم النشر منذُ 40 دقيقة
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
جدول رحلات مطار معيتيقة – بوابة أفريقيا الإخبارية
تم النشر منذُ 44 دقيقة
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
جريدة الوسط: تحضيرات «جنيف» تصطدم بعراقيل «الشروط»
تم النشر منذُ 48 دقيقة
مصدر الخبر / بوابة الوسط
أضف تعليقـك