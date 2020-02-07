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ليبيا: قذائف عشوائية على طرابلس.. هل تنهار الهدنة؟

تم النشر منذُ 26 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24
اخبار ليبيا - فرانس 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24

تستضيف عزيزة واصف في هذه الحلقة من برنامج “ضيف اليوم” الصحافي والمحلل السياسي كمال بن يونس، لتسليط الضوء على موافقة ممثلي طرفي النزاع في ليبيا المجتمعون في جنيف، على تحويل الهدنة “الهشة” في البلاد إلى وقف دائم لإطلاق النار، حسبما أعلنت الأمم المتحدة، منددة باستمرار انتهاك حظر السلاح في ليبيا.

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اخبار ليبيا - فرانس 24

اخبار ليبيا - فرانس 24

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