الشيباني لـ سلامة: لماذا لا تترك ملف اليهود إلى ما بعد استعادة الدولة؟

رأى عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني، أن البعثة الأممية للدعم في ليبيا انتقلت من مهمة الدعم من أجل استقرار ليبيا، إلى الوصاية الفعلية على ليبيا.

وقال الشيباني، في تدوينة نشرها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “البعثة الأممية تعترف بالاتحاد العالمي لليهود الليبيين، كأحد المكونات التي يجب أن تشارك في الحوار من أجل حل النزاع الليبي، من هنا انتقلت البعثة من مهمة الدعم من اجل استقرار ليبيا إلى الوصاية الفعلية على ليبيا….من أين لك يا سيد سلامة أن تعترف بهم وتقطع لهم الوعود بالمشاركة في جميع الحوارات القادمة، لو سلمنا جدلا بحقهم كونهم ليبيين ولكن هم ليسوا طرفا في النزاع، فالحوار عادة بين المتخاصمين والمتحاربين ولا يشمل المتفرجين، هم خارج المشهد ولم يكتووا بناره، نحن لا نتعامل مع هذا الأمر بروح عنصرية إقصائية ولكن نتسأل، لماذا الآن وفي هذا الوقت بالذات، ولمصلحة من؟، لماذا لا تترك مناقشة امر اليهود إلى ما بعد استعادة الدولة؟ الا يعتبر هذا التوجه استفزازا لكل الليبيين وقد يؤدي إلى مقاطعة الحوار لتتحاور البعثة مع اليهود دون غيرهم”، بحسب تعبيره.