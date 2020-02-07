مصدر عسكري: 3 ثوابت للجيش الليبي بمحادثات 5+5 في جنيف

قال مصدر عسكري ليبي إن الوفد الذي مثل الجيش الوطني خلال محادثات اللجنة العسكرية المشتركة “5+5 ” في جنيف تمسك بـ3 ثوابت أهمها تفكيك الجماعات المسلحة.

وأوضح المصدر لـ”العين الإخبارية”، مفضلا عدم الكشف عن هويته، أن أولى تلك الثوابت هي ضرورة تفكيك الجماعات المسلحة وجمع أسلحتها وهو شرط لا تراجع عنه.

كما أكد المصدر تمسك الجيش الوطني الليبي بخروج المرتزقة الذين أرسلهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لدعم حليفه فايز السراج، رئيس ما يعرف بحكومة الوفاق الليبية.

وعن إمكانية موافقة الجيش لبقاء كل طرف على ما سيطر عليه، أكد “سيتم دخول القوات المسلحة كافة المعسكرات بالاتفاق مع القادة العسكريين النظاميين في حكومة الوفاق”.

وأشار المصدر إلى أنه “بدون الترتيب العسكري لن يحصل أي ترتيب سياسي”، مجددا التأكيد على أن الأزمة في ليبيا هي أزمة أمنية تتمثل في انتشار الجماعات المسلحة وحصولها على الدعم من حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج وليست أزمة سياسية.

وكشف المصدر أن وفد الجيش الوطني إلى جنيف بقيادة وزير الداخلية السابق في حكومة عبدالله الثني اللواء المدني الفاخري، وعضوية اللواء فرج الصوصاع، المدعي العسكري، واللواء فرج المهدوي، رئيس الأركان البحرية، واللواء عطية الشريف، مدير الإدارة العامة للحسابات العسكرية، واللواء محمد الطحيش، آمر منطقة الزاوية العسكرية.

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