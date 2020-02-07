ليبي في “ووهان” الصينية يساند الأهالي بطريقته الخاصة

انتشر فيديو لطالب ليبي قرر البقاء في مدينة ووهان المنكوبة تضامنا معها ومع رفاقه وجامعته التي يدرس فيها في وقت غادر فيه أغلب الأجانب منها مخافة الإصابة بالفيروس.

وبين آلاف المصابين ومئات الوفيات بفيروس كورونا في ووهان الصينية حيث نشأ المرض قرر طالب ليبي يدعى حافظ ويدرس في علوم الكمبيوتر في إحدى جامعات ووهان أن يتحدى الفيروس وألا يغادر المدينة ويتضامن مع رفاقه وجامعته التي يدرس فيها منذ أكثر من عام موثقا في فيديوهات نشرها عبر صحفات مواقع التواصل الاجتماعي شوارع وأماكن عامة، تبدو خالية من أي مظاهر للحياة.

وعلى الرغم من تزايد إحصائيات الإصابة بالفيروس كل دقيقة إلا أن حافظ يرفض الخروج من المدينة التي غادرها جل الأجانب مخافة الإصابة بالمرض، وأرجع الطالب الليبي الأسباب التي جعلته يرفض العودة إلى ليبيا رغم قلق ذويه إلى رفع معنويات رفاقه لتجاوز الظروف السيئة وليس ذلك فحسب بل قرر أن يكني نفسه ووهان نسبة للمدينة ودعما لأهلها لتجاوز هذه المحنة والكارثة التي حلت بها قائلا “ووهان منحتنا أوقاتا رائعة والآن هي تحتاج إلينا، نحن نبقى هنا من أجلها”.

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