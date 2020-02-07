بحث الميزانيات العمومية للمصرف التجاري الوطني

بحث مدير جناح عام الرقابة المصرفية بمصرف ليبيا المركزي إدريس الاحيمر مع المدير العام للمصرف التجاري الوطني الصديق خنفر والإدارات التابعة له الميزانيات العمومية للمصرف.

وتطرق الاحيمر خلال الاجتماع الذي عقد مساء الخميس في بنغازي إلى مناقشة اعتماد ميزانيات المصرف التجاري الوطني ما بين العام 2012 إلى 2018 والوضع المالي للمصرف، بالإضافة إلى الاطلاع على جميع البيانات المالية الواردة من الميزانيات ورأس مال المصرف، وتوزيع الأرباح.

وفي السياق ذاته تناول مدير الرقابة المصرفية زيادة رأس مال المصرف من 500 مليون إلى 625 مليونا لتوسيع أنشطة المصرف، يذكر أن هذا الاجتماع يأتي في إطار ممارسة دوره الإشرافي والرقابي على المصارف التجارية.

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