الأمم المتحدة: نزوح 150 ألف شخص بينهم 90 ألف طفل بسبب الحرب في ليبيا

أعلنت الأمم المتحدة أن الآلاف من الأطفال في ليبيا بمن فيهم أبناء اللاجئين والمهاجرين، يتعرضون لمعاناة شديدة وسط العنف والفوضى الناجمين عن النزاع المسلح في البلاد، مشيرة إلى أن القتال تسبب في نزوح 150 ألف شخص منهم 90 ألف طفل، وذلك خلال الأشهر القليلة الماضية.

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