سيالة يصل إلى أديس أبابا لحضور الدورة الـ36 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي

وصل وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة، اليوم الجمعة، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وسيرأس سيالة الوفد المشارك فى أعمال الدورة السادسة والثلاثين للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، حسب بيان إدارة الإعلام الخارجي التابعة لـ«خارجية الوفاق»، على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وافتتحت الدورة رسميا أمس الخميس، حيث عقد اجتماع تحت شعار الاتحاد الأفريقي للعام 2020، «إسكات الأسلحة: تهيئة الظروف المواتية لتنمية أفريقيا»، ومن المقرر أن تطرح خلال أعمال الدورة التوصيات التي توصلت إليها اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي بشأن ليبيا خلال اجتماعها في الكونغو نهاية شهر يناير الماضي.

وجددت اللجنة، في توصياتها الالتزام «بالتعجيل بعقد حوار شامل يجمع كل الأطراف الليبية؛ لأجل وقف النزاع والبحث عن حل ليبي للأزمة مع الأخذ بعين الاعتبار المصالح السامية للشعب الليبي»، منددة بتواصل القتال في العاصمة طرابلس، كما ألحت على الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي لأجل «نشر مراقبين عسكريين، في حالة توافر الشروط، للمشاركة في آلية مراقبة وقف إطلاق النار، وأن يكونوا في صلة مع الأطراف الليبية».

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وأدانت اللجنة عدم احترام الالتزامات المتخذة في مؤتمر برلين حول ليبيا بخصوص تواصل التدخلات الأجنبية في ليبيا، داعية كل الأطراف الخارجية إلى الوقف الفوري لتدخلها في الشؤون الداخلية لليبيا، لا سيما تسليم الأسلحة والاستعانة بالمرتزقة.

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