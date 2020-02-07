الثني يبحث مع أعضاء من البرلمان عن مناطق غرب ليبيا أوضاع بلديات مناطقهم

ليبيا – التقى رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني أمس الخميس بعدد من أعضاء مجلس النواب عن مختلف الدوائر الانتخابية بمناطق غرب ليبيا.

الإجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أوضاع بلديات مناطق غرب ليبيا وسير العمل بها ومشاريعها إضافة إلى المشاريع المستهدف إنشاؤها في تلك المناطق والبلديات خلال العام الحالي.

وبحث المجتمعون سير العمل الأمني الراهن ومستجدات الوضع على الساحة المحلية والدولية ووضع الحكومة الليبية الحالي.



وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على أن يكون هناك لقاء شهري مماثل بحيث يتم تحديد جدول الأعمال والوزارات المستهدفة من الاجتماع والمتطلبات المراد تنفيذها.

هذا وضم الاجتماع أعضاء مجلس النواب:”الصادق محمد ادريس، صباح جمعة،محمد الواعر، ابو بكر الغزالي،حسن الزرقاء،علي الصول،عادل مولود، مصباح ميلود، مصباح البدوي،محمد الهادي، سليمان الحراري،علي المجدوب، بشير الأحمر،عزالدين عبدالسلام، محمد الفيرس”بحضور وزير الداخلية والخارجية بالحكومة الليبية المستشار إبراهيم بوشناف وعبد الهادي الحويج.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية