دورة تبصيرية حول العلاقات الأسرية السليمة في تراغن

نظمت هيئة التدريس بمدرسة المرتقى محاضرة توعوية حول حقوق الآباء على الأبناء وحق الأبناء على الآباء في إطار سعي إدارة شركة المرتقى للتعليم الحر وهيئة التدريس فيها لتثقيف ربات البيوت والمعلمات في تراغن وتبصيرهن بأمور دينهن.

وتكفل الواعظ علي عمر رئيس مكتب الأوقاف في تراغن بإلقاء المحاضرة على مسامع جمع غفير من الحاضرين من بينهم نخبة من المعلمات وربات البيوت من أجل تثبيت مفاهيم الإنسانية وإرساء مبادئ الحقوق الاجتماعية.

و جاءت المحاضرة بعد انتشار بعض الظواهر الهدامة في المجتمع منها عقوق الوالدين والمعاملة السيئة لهم وكذلك عدم احترام الكبار والمعاملة غير الحسنة من الآباء تجاه الأبناء وغير ذلك مما تسبب في تتضرر العلاقات الاجتماعية وانعدامها في بعض الأحيان.

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