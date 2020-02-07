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الحويج يرحب بالجهود العربية لحل الأزمة في ليبيا

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

قال وزير الخارجية بالحكومة الليبية عبد الهادي الحويج، إن المشكلة الحقيقية التي تعاني منها ليبيا هي فوضى السلاح والمليشيات، وإن أي حل يتضمن إنهاء هذه الفوضى سيكون مرحبا به.

الحويج وفي تصريحات صحفية أمس الخميس، رحب بالجهود العربية لحل الأزمة الليبية، وطالب الدول العربية بأن تكون أكثر فاعلية في المؤتمرات التي تخص ليبيا، وألا تكتفي بدور الحضور والمشاهدة.

وأكد وزير الخارجية أن الجزائر امتلكت الشجاعة وقدمت مبادرة واستمعت بعناية إلى كل وجهات النظر، داعيا في السياق ذاته تونس إلى فهم مشترك وحقيقي للوضع الكارثي في طرابلس.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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  • علي مايبدوا ان الحويج لا يفهم في السياسه اصلا. بالله عليك نسيت ان تمييع قضية فلسطين سببها الجامعه العربيه و دمار العراق و اليمن و ليبيا و سوريا كله من خيانة الخنازير اللي في الجامعه العربيه. اترك السياسه لاهلها و ابحث عن عمل يتناسب و فهمك المتواضع للامور

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