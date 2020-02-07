الخدمات الصحية سبها تناقش ملف نقص الأدوية بالجنوب

التقى مدير إدارة الخدمات الصحية سبها، عبد الجليل خضري، مع مدير جهاز الإمداد الطبي بالحكومة الليبية أحمد أبورتيمة، ومندوب الإدارة عبدالسلام الدوة، لمناقشة سبل توفير الأدوية والمستلزمات الطبية والمحاليل والأنسولين للمنطقة الجنوبية.

وأوضحت ادارة الخدمات الصحية سبها، أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على تجهيز شحنة من الأودية والمستلزمات الطبية والمحاليل عن طريق جهاز الإمداد الطبي إلى المنطقة الجنوبية وسيتم إرسالها إلى جهاز الإمداد الطبي فزان ومن ثم يتم التوزيع على مختلف القطاعات الصحية داخل البلديات.