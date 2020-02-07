برنامج توعوي حول الأمراض المعدية في بني وليد

أقيمت ببلدية بني وليد ندوة حول الأمراض المعدية مثل الحصبة (المعروفة بالحصبة الألمانية) التي باتت تنتشر داخل المدارس وحول أسبابها وطرق انتشارها ومكافحتها وذلك بتنظيم وإشراف المركز الصحي المدينة ومكتب الرعاية الصحية بني وليد.

وضمت الندوة التي عددا من العناصر الطبية والباحثين وأعضاء هيئة التدريس بجامعة بني وليد تم التطرق الي فيروس كورونا المسبب طرق الوقاية والأعراض وقد تم سرد المعلومات والنصائح التي وصلت إليها منظمة الصحة العالمية (WHO) بشأن هذا المرض.

وكان مدير مكتب الإعلام بإدارة الخدمات الصحية بني وليد محمد بن نيران، قد أفاد مطلع يناير الماضي بتسجيل 50 حالة جديدة بمرض اللشمانيا خلال يومين، ليصل العدد الكلي لنحو 500 مصابا، مطالبا مركز الوطني للأمراض السارية بتوفير العلاج وزيادة كميات العلاج المقدمة.

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