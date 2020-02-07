ميركل تبحث مع رئيس جنوب إفريقيا المستجدات في ليبيا

التقت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا، لمناقشة مستجدات الأزمة الليبية.

ودعت ميركل بحسب وكالة دويتشه فيلة الألمانية، إلى التعاون في معالجة الأزمة دون فرض حل عليها، موضحة أن ليبيا ليست مشكلة إفريقية فحسب، بل تمتد من روسيا إلى الدول العربية وتركيا وبعض الدول الأوروبية، وأن كثيرين لديهم مصالح خاصة في ليبيا لإيجاد حلول لبلدانهم.

بدوره وصف رئيس جنوب إفريقيا المشكلة الليبية بالفريدة، التي يشارك فيها عدد من الدول من خارج القارة، متوقعا موقفا إفريقيا أوضح تجاه الأزمة.

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