ألمانيا: لقاءات دبلوماسية مع طرفي الأزمة الليبية لوقف إطلاق النار بشكل دائم

أكدت السفارة الألمانية لدى ليبيا اهتمام الدبلوماسية الألمانية بمتابعة نتائج مؤتمر برلين ودعم جهود وقف إطلاق النار بشكل دائم في ليبيا، وهو ما ركزت عليه زيارة كل من مندوب وزارة الخارجية الألمانية المسؤول عن شمال أفريقيا والشرق الأوسط، كريستيان بوك، والسفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا يومي الأربعاء والخميس الماضيين إلى بنغازي وطرابلس.

وقالت السفارة في بيان لها اليوم الجمعة إن بوك وأوفتشا التقيا في الخامس من فبراير قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر في بنغازي، كما أجريا محادثات مع أعضاء من مجلس النواب وممثلي المجلس البلدي بنغازي وأعيان المدينة، مشيرة إلى الإعلان عن تعاون مشترك بين برلين وبعض البلديات في شرق ليبيا.

وفي السادس من فبراير، التقى كل من بوك وأوفتشا رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج في طرابلس، كما التقيا كلا من النائب الثاني للمجلس الأعلى للدولة ووزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا.

ولفتت السفارة إلى ترحيب الدبلوماسيين الألمانيين بـ«انطلاق محادثات (5+5) في جنيف، مع ضرورة المشاركة البناءة من قبل جميع الأطراف» الليبية لحل الأزمة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا