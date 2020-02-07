بلدي البوانيس يحذر من التعدي على المشاريع الزراعية العامة‎

خصص الاجتماع الموسع الذي عقده المجلس البلدي البوانيس مؤخرا مع مدراء مكاتب الزراعة و المشروعات والمواصلات وهيئة الاستثمار العسكري التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة لمناقشة حصر المشاريع الزراعية الواقعة داخل النطاق الجغرافي لبلدية وادي البوانيس .

واكد الاجتماع على ضرورة إتخاد ما يلزم من إجراءات قانونية في حال تم التعدي على هذة المشروعات أو محاولة التصرف فيها .

وتم خلال الاجتماع تشكيل لجنة متابعة برئاسة عضو المجلس البلدي البوانيس عنتر الشيباني للتواصل مع الجهات ذات الإختصاص بالدولة من أجل إيقاف أي تعدي على المشروعات الزراعية أو محاولة التصرف فيها باي شكل من الاشكال .