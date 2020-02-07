الخارجية المصرية تدعو الأوروبيين لوقف الدور التخريبي لبعض الدول الإقليمية

دعت وزارة الخارجية المصرية الدول الأوروبية إلى التكاتف لوقف الدور التخريبي لبعض الدول الإقليمية، والتي تهدف إلى إطالة أمد الصراع في ليبيا.

وقال مساعد وزير الخارجية المصري، مدير إدارة ليبيا السفير محمد أبوبكر، خلال لقائه سفراء الدول الأوروبية المعتمدين لدى بلاده، قال إن هذا الدور التخريبي يؤدي إلى استمرار معاناة الشعب الليبي وزعزعة الاستقرار بالمنطقة.

وأوضح أبوبكر رؤية مصر للأوضاع الراهنة في ليبيا، إلى جانب سبل تحقيق تقدم نحو التسوية السياسية، بهدف إنهاء حالة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد.

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