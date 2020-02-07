الهيئة العامة للكهرباء تبحث سبل التعاون المشترك مع وزارة الكهرباء المصرية

استقبل وزير الكهرباء بجمهورية مصر العربية محمد شاكر أمس الخميس بمكتبه في القاهرة، رئيس هيئة الكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية المهندس فخري المسماري.

وقال المتحدث باسم الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية ربيع خليفة، إن الطرفين ناقشا سبل التعاون المشترك في مجال الكهرباء، وكذلك المشروعات والخطط المستقبلية التي يأتي من ضمنها استكمال خط الربط المشترك بين الدولتين لخطوط الأربعمئة كيلوفولت، كما ناقش الطرفان إمكانية حث الشركات المصرية الكبرى في مجال الكهرباء على العمل في ليبيا.

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