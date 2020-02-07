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الرقابة على الأغذية والأدوية ينظم دورة تدريبية في عدة مجالات‎

تم النشر منذُ 51 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

اختتمت الدورة التدريبية الخاصة بمدراء المكاتب ومفتشي الرقابة الداخلية بالمنطقة الغربية في مجال التوزيع والتخزين السليم وسلامة الغذاء والتفتيش عليه .

ونظم الدورة إدارة التدريب والتعاون الدولي بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية واستهدفت كل من ( الادارة العامة – فرع طرابلس – فرع زوارة – مكتب مزدة – مكتب غريان ).

وألقيت خلال الدورة محاضرات علمية حول طرق التوزيع والتخزين السليم وسلامة الغذاء والتفتيش قدمها نخبة من الأساتذة المختصين بهذا المجال .

واعلن المكتب الإعلامي بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية أن الدورات التدريبية مستمرة لباقي فروع ومكاتب المركز من خلال انتقالها إلى المناطق الشرقية والوسطى والجنوبية

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • على الرقابة الأدارية الليبية ـ سحب الثقة من أي شركات خاصة داخل ليبيا من ناحية الأعتمادات وتمليك العقار أو المبني ـ ووضع ألية الفواتير الضريبية وإعادة القروض في الموعد وتشمل فحص الجودة وتدوين إسم الشركات الخاصة المنتجة ـ قبل تسويق أي منتجات غير محلية وعزلها قضائياً عن ألية القطاع العام الليبي.

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