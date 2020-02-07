الرقابة على الأغذية والأدوية ينظم دورة تدريبية في عدة مجالات‎

اختتمت الدورة التدريبية الخاصة بمدراء المكاتب ومفتشي الرقابة الداخلية بالمنطقة الغربية في مجال التوزيع والتخزين السليم وسلامة الغذاء والتفتيش عليه .

ونظم الدورة إدارة التدريب والتعاون الدولي بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية واستهدفت كل من ( الادارة العامة – فرع طرابلس – فرع زوارة – مكتب مزدة – مكتب غريان ).

وألقيت خلال الدورة محاضرات علمية حول طرق التوزيع والتخزين السليم وسلامة الغذاء والتفتيش قدمها نخبة من الأساتذة المختصين بهذا المجال .

واعلن المكتب الإعلامي بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية أن الدورات التدريبية مستمرة لباقي فروع ومكاتب المركز من خلال انتقالها إلى المناطق الشرقية والوسطى والجنوبية