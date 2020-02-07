عقيلة صالح يصل إلى الأردن للمشاركة في مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي

وصل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عيسى، اليوم الجمعة، إلى العاصمة الأردنية عمان للمشاركة في المؤتمر الثلاثين الطارئ للاتحاد البرلماني العربي.

وكان في استقبال المستشار صالح عقب وصوله إلى مطار الملكة علياء الدولي رئيس البرلمان الأردني عاطف الطروانة.

وقال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب عبدالحميد الصافي “أن المستشار صالح سيجري مباحثات مشتركة على هامش المشاركة في المؤتمر.

وأضاف الصافي أن رئيس مجلس النواب سيتطرق خلال كلمته في المؤتمر إلى عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والعسكرية في ليبيا.

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