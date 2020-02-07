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ميركل: يجب إشراك الأفارقة في حل أزمة ليبيا

تم النشر منذُ 20 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل وجوب إشراك الأفارقة في حل الأزمة الليبية المستمرة منذ سنوات.

وأوضحت ميركل خلال زيارتها إلى جنوب أفريقيا أمس الخميس أنه لن تكون لديهم القدرة على الحل في ليبيا ما لم يتم اللجوء إلى الخبرة الأفريقية.

وأشارت المستشارة الألمانية إلى أهمية حل النزاع الدائر في ليبيا بشكل كبير لدى أوروبا وأفريقيا.

ومن جانبه أكد رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا أن حل المشاكل في أفريقيا لن يكون إلا من الأفارقة أنفسهم مبينا رفضهم للتدخلات الخارجية.

يُشار إلى أن الملف الليبي يشهد مؤخراً اهتماماً ملحوظا من قبل قادة أفريقيا الذين يبدوا أنهم عازمون على إثبات دورهم في حل الأزمة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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