ميركل: يجب إشراك الأفارقة في حل أزمة ليبيا

أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل وجوب إشراك الأفارقة في حل الأزمة الليبية المستمرة منذ سنوات.

وأوضحت ميركل خلال زيارتها إلى جنوب أفريقيا أمس الخميس أنه لن تكون لديهم القدرة على الحل في ليبيا ما لم يتم اللجوء إلى الخبرة الأفريقية.

وأشارت المستشارة الألمانية إلى أهمية حل النزاع الدائر في ليبيا بشكل كبير لدى أوروبا وأفريقيا.

ومن جانبه أكد رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا أن حل المشاكل في أفريقيا لن يكون إلا من الأفارقة أنفسهم مبينا رفضهم للتدخلات الخارجية.

يُشار إلى أن الملف الليبي يشهد مؤخراً اهتماماً ملحوظا من قبل قادة أفريقيا الذين يبدوا أنهم عازمون على إثبات دورهم في حل الأزمة.

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