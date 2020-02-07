فخامة رئيس مجلس النواب يصل إلى العاصمة الأردنية عمان

وصل فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عيسى، الجمعة، إلى العاصمة الأردنية عمان للمشاركة في المؤتمر الثلاثين الطارئ للاتحاد البرلماني العربي.

قال عبد الحميد صافي المستشار الإعلامي لفخامة رئيس مجلس النواب إن الأخير سيجري مباحثات مشتركة على هامش المشاركة في المؤتمر، مشيرا إلى أن فخامة رئيس مجلس النواب سيتطرق خلال كلمته في المؤتمر إلى عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والعسكرية في ليبيا.

وكان في استقبال فخامته عقب وصوله مطار الملكة علياء الدولي عاطف الطروانه رئيس البرلمان الاردني.

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