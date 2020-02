أخبار ليبيا24 أكدت مديرية أمن بنغازي قسم شرطة النجـدة تمكن من إلقاء القبض على مشعوذ لقيامه باغتصاب فتاة في عمر الزهور بعد أن جلبها ذويها لغرض معالجتها من المس. وأضاف مكتب إعلام المديرية أن مواطنًا حضر لدى قسم شرطة النجـدة أبلغ شكواه ضد أحد السحرة ومشعوذين كون هذا المواطن لديه ابنة وهي طالبة في الثانوية […]

