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مصر تدعو أوروبا لملاحقة دول تهدف لمد الصراع في ليبيا

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

طالبت مصر جميع الدول الأوروبية بضرورة تكثيف الجهود المشتركة لوقف الدور التخريبي الذي تلعبه بعض الدول الإقليمية التي تسعى لإطالة أمد الصراع في ليبيا وسوريا.

وجاء طلب مصر على لسان مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية بدر عبد العاطي خلال اجتماعه مع سفراء الدول الأوروبية في القاهرة، وذلك لاستعراض رؤية مصر للموقف الراهن للأوضاع في كل من ليبيا وسوريا.

وأشار مساعد وزير الخارجية المصري إلى أن الدور التخريبي الذي تلعبه هذه الدول في ليبيا وسوريا يتسبب في زعزعة استقرار المنطقة واستمرار معاناة الشعبين.

يُشار إلى أن الاجتماع احتضنته وزارة الخارجية المصرية في القاهرة أمس الخميس برئاسة مساعد وزير الخارجية المصرية للشؤون الأوروبية بدر عبد العاطي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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