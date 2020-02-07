لجنة حقوق الإنسان تبحث استهداف المدنيين في طرابلس

ناقشت اللجنة المشتركة لرصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان استهداف المدنيين في عدد من مناطق طرابلس الذي نتج عنه سقوط ضحايا وجرحى.

وتابعت اللجنة في اجتماعها الثامن عشر بديوان وزارة العدل بطرابلس تقارير الرصد حول استهداف الكلية العسكرية التي أحيلت إليها من وزارة الداخلية وفريق الرصد التابع لوزارة العدل.

كما ألقت اللجنة النظر في عدد من التقارير الدولية المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان وشكاوى المواطنين وخلص الاجتماع إلى ضرورة الإسراع في الانتهاء من كتابة التقرير الثالث الذي تعمل اللجنة على إعداده.

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