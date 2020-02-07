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لجنة حقوق الإنسان تبحث استهداف المدنيين في طرابلس

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ناقشت اللجنة المشتركة لرصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان استهداف المدنيين في عدد من مناطق طرابلس الذي نتج عنه سقوط ضحايا وجرحى.

وتابعت اللجنة في اجتماعها الثامن عشر بديوان وزارة العدل بطرابلس تقارير الرصد حول استهداف الكلية العسكرية التي أحيلت إليها من وزارة الداخلية وفريق الرصد التابع لوزارة العدل.

كما ألقت اللجنة النظر في عدد من التقارير الدولية المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان وشكاوى المواطنين وخلص الاجتماع إلى ضرورة الإسراع في الانتهاء من كتابة التقرير الثالث الذي تعمل اللجنة على إعداده.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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