اليوم الخامس من مباحثات جنيف.. تفاؤل أممي وتفاصيل “غامضة”

تستمر اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة المعروفة بـ5+5 في مدينة جنيف لليوم الخامس توالياً وسط حديث متفائل من قبل المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة رغم عدم كشفه عن تفاصيل اللقاءات.

وينظر المبعوث الأممي إلى اللقاءات بإيجابية رغم ما رشح من معلومات عن أن الوفدين لم يلتقيا مباشرة حتى الآن، وأن المفاوضات تتم في قاعتين منفصلتين إلى حين إذابة الجليد وخلق أرضية مشتركة.

ويطمح سلامة من وراء هذه اللقاءات إلى نقل الهدنة من حالة الهشاشة إلى حالة التثبيت الحقيقي ومن ثم إلى وقف كامل لإطلاق النار رغم البعد في وجهتي النظر، فالقيادة العامة تصر على شروطها بنزع أسلحة التشكيلات المسلحة، والأخيرة على لسان مسؤولي الوفاق تصر على انسحاب الجيش إلى قواعده ما قبل الرابع من أبريل، وما بين وجهتي النظر وثوابت الطرفين تزداد مهمة المبعوث الأممي تعقيداً.

وعلى الرغم من عدم وضوح نتائجها، ماتزال لقاءات جنيف منعقدة ومستمرة حتى اللحظة، والمبعوث الأممي رغم عدم كشفه عن التفاصيل إلا أنه محتفظ بتفاؤله من الجولة التي قد تكون مقدمة لجولات قد تطول وقد تأخذ فترة من الزمن.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية