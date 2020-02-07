عقيلة صالح يصل إلى العاصمة الأردنية عمان
بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |
07 February, 2020
وصل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عيسى، اليوم الجمعة، إلى العاصمة الأردنية عمان للمشاركة في المؤتمر الثلاثين الطارئ للاتحاد البرلماني العربي.
وكان في استقبال المستشار صالح عقب وصوله إلى مطار الملكة علياء الدولي رئيس البرلمان الأردني عاطف الطروانة.
و سيجري عقيلة صالح مباحثات مشتركة على هامش المشاركة في المؤتمر، و سوف يتطرق خلال كلمته في المؤتمر إلى عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والعسكرية في ليبيا.
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