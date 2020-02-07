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بالفيديو| الغرياني يُجيز صرف الزكاة لدعم مجموعات الوفاق المسلحة

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

طرابلس-العنوان

أجاز المفتي المعزول الصادق الغرياني صرف أموال الزكاة لقتال الجيش من خلال دعم مجموعات الوفاق المسلحة، من خلال شراء السلاح أو إمدادهم بالتموين.

ومن خلال برنامج الإسلام والحياة الذي يبث على قناة التناصح من تركيا وصف خلاله الجيش “بالبغاة” قال الغرياني “تصرف الزكاة في كل قتال مشروع أذن الله به، وقتال البغاة أمر الله به ويعلم الجميع بأن حفتر ومن معه هم بغاة ويقاتلون الثورة التي خرجت لتغيير الفساد الذي جثم على صدر البلاد أكثر من 40 عاما”.

وأضاف الغرياني “كل قتال مشروع هو في سبيل الله ويجوز صرف الزكاة فيه سواء من شراء السلاح أو التموين أو بالإعداد ويجوز أن تعطى الزكاة إلى أيد أمينة لكي تصل أموال الزكاة إلى الجبهة”.

#شاهد| الغرياني يؤكد جواز صرف أموال الزكاة لدعم مجموعات الوفاق ضد الجيش. #العنوان #ليبيا #طرابلس –

#شاهد| الغرياني يؤكد جواز صرف أموال الزكاة لدعم مجموعات الوفاق ضد الجيش.#العنوان #ليبيا #طرابلس –

Posted by ‎صحيفة العنوان الليبية‎ on Friday, February 7, 2020

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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تعليقات

  • يا تيس التيوس انت من مازال يسمع لك . يا فاسد يا خسيس يا حنزير يا منجوس يا معفن. زكاتنا تذهب الي الازهر الشريف مباشرة لاننا نثق في علماء و شيوخ الازهر الشريف يا زنديق يا فاسد. الله يلعنك و اتفوووووووه علي زومتك يا منجوس. و اعلم انك بالنسبة لليبيين عبارة عن ابليس لعنك الله

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  • إبداء انت بدفع الزكاة من أموالك أو هي أموال حرام
    بالفعل أموال حرام سرقت من أموال الشعب الليبي
    انت وابنك و من معك
    أموالك وصلت إلى عشرين مليون يورو في مالطا ومثلها في بريطانيا
    اما في اسطنبول حدث ولا حرج
    لعنك الله يا مفتن تتحدث بلسان الشياطيين

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  • الحمد لله الخوان لا يدفعون اصلا زكاة مال فهم يعبدون المال ويعلمون انك ابوجهل تعلمت دينك على يد يهودى هولندى ويمول قناتك قطرائيل وبالطبع الجيش الوطنى خطر على اسيادك الصهاينة الذين ازعجهم ان يكون الجيش المصرى التاسع عالميا والاول عربيا وافريقيا واسلاميا رغم الكلاب المسعورة فى تركيا التى تعمل ليل نهار لهدم الجيش المصرى والليبى ولكن الحمد لله نتائجهم عكسية فالهزائم تلاحق مليشيات اردوغان فى كل مكان حتى فى ادلب على حدود تركيا الجيش السورى يتقدم ويحاصر جنود اردوغان فى نقاط المراقبة

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  • مصير الغريانى ومليشياته الارهابية ومن ينفقون اموالهم حسب فتواه محدد فى حديث شريف اول من تسعر بهم النار يوم القيامة قبل ان يدخلها ابليس واردوغان والسراج وباشاغا والمشرى وسيالة وصنع الله ونتنياهو وشارون وهتلر
    أيها الشيخ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد، فأُتى به، فعرَّفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت، قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء، فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، ورجل تعلم العلم وعلَّمه، وقرأ القرآن، فأُتي به فعرَّفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته، وقرأت فيك القرآن، قال: كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار.

    ورجل وسَّع الله عليه، وأعطاه من أصناف المال كله، فأُتى به فعرَّفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك، قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار)) رواه مسلم (3527).

    وأخرج الإمام الترمذي في سننه بسنده عن عقبة بن مسلم أن شفيا الأصبحي حدثه: أنه دخل المدينة، فإذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس، فقال: من هذا؟ فقالوا: أبو هريرة، فدنوت منه حتى قعدت بين يديه وهو يحدث الناس، فلما سكت وخلا قلت له: أنشدك بحق وبحق لما حدثتني حديثاً سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلته وعلمته، فقال أبو هريرة: افعل، لأحدثنك حديثاً حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلته وعلمته، ثم نشغ أبو هريرة نشغة فمكثنا قليلاً ثم أفاق، فقال: لأحدثنك حديثاً حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البيت ما معنا أحد غيري وغيره، ثم نشغ أبو هريرة نشغة شديدة، ثم أفاق ومسح وجهه، وقال: أفعل، لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا وهو في هذا البيت ما معنا أحد غيري وغيره، ثم نشغ أبو هريرة نشغة شديدة، ثم مال خاراً على وجهه، فأسندته طويلاً ثم أفاق فقال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بينهم وكل أمة جاثية، فأول من يدعو به رجل جمع القرآن، ورجل قتل في سبيل الله، ورجل كثير المال، فيقول الله للقارئ: ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ قال: بلى يا رب، قال: فماذا عملت فيما علمت؟ قال: كنت أقوم به آناء الليل، وآناء النهار، فيقول الله له: كذبت، وتقول له الملائكة: كذبت، ويقول الله: بل أردت أن يقال إن فلاناً قارئ فقد قيل ذلك، ويؤتى بصاحب المال فيقول الله له: ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد؟ قال: بلى يا رب، قال: فماذا عملت فيما آتيتك؟ قال: كنت أصل الرحم، وأتصدق، فيقول الله له: كذبت، وتقول له الملائكة: كذبت، ويقول الله تعالى: بل أردت أن يقال فلان جواد وقد قيل ذلك، ويؤتى بالذي قتل في سبيل الله، فيقول الله له: فيما ذا قتلت؟ فيقول: أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت، فيقول الله تعالى له: كذبت، وتقول له الملائكة: كذبت، ويقول الله: بل أردت أن يقال فلان جريء فقد قيل ذلك) ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتي فقال يا أبا هريرة: (أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة))، وقال الوليد أبو عثمان المدائني: فأخبرني عقبة بن مسلم أن شفيا هو الذي دخل على معاوية فأخبره بهذا.

    قال أبو عثمان: وحدثني العلاء بن أبي حكيم أنه كان سيافاً لمعاوية؛ فدخل عليه رجل، فأخبره بهذا عن أبي هريرة، فقال معاوية: قد فعل بهؤلاء هذا فكيف بمن بقي من الناس؟ ثم بكى معاوية بكاءً شديداً حتى ظننا أنه هالك، وقلنا قد جاءنا هذا الرجل بشر، ثم أفاق معاوية ومسح عن وجهه، وقال: صدق الله ورسوله {مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لاَ يُبْخَسُونَ * أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ إِلاَّ النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُواْ فِيهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ}6(سورة هود:15-16).

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  • اى قتوى لابد ان يكون لها سند من القرآن والسنة وهذا الحمار لا يفقه شئ فى الدين فالزكاة محددة بنص قرانى يحدد مصارفها الشرعية ليس من بينها ثوار الخوان الذين يجلبون مرتزقة لحماية امعة فاسد مفروض من قوى غربية استعمارية ومرفوض من مجلس نواب انتخبه الشعب مرتين يينما الجيش الوطنى مكلف من نواب الشعب بمهمة محددة للقضاء على الارهاب وهو الاولى بالدعم المادى للتصدى للبغاة من جيش الدعارة التركى المهزوم فى كل مكان هو ومليشيات الغريانى التى هزمت فى درنة وبنغازى والجنوب والهلال النفطى وفى سرت والان فى طرابلس لانهم من المغضوب عليهم والضالين بينما نصر الله عبده المنتصر بالله المشير خليفة حفتر على شر خلق الله خوارج العصر

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  • أسم الصادق حمله أكثر من رجل في ليبيا وهذا الساقط شوه هذا الأسم والرجال هم علي سبيل المثال الكاتب الكبير الصادق النيهوم والشهيد الصادق الشويهدي الذي اعدمته اللجان الفوضويه علي ايام الفادح من سبتمبر فهؤلاء الأثنين سيخلدهم تاريخ ليبيا الي أبد الحياه النيهوم اذا تكلموا الليبيين عن الفلسفه والابداع القصصي والشويهدي كلما تحدثوا الليبيين عن وهب الحياه من آجل الوطن أما هذا البضله الخرياني سيلعنه التاريخ كلما تحدثوا عن خيانة الاوطان والانبطاع للاتراك وعن خزي التاريخ احدثكم عن الفاسد العبدلي الشرطي الذي تكعبش في جسد الشويهدي وهو معلق علي حبل المشنقه إمعاناً في زهق روحه لكنه لم يفارق الحياه إلا بحقه بمستشفي الهواري فبعد فتره وكان معتاد هذا الشرطي هو وزوجه التي تعمل نظافه في مستشفي الصدريه علي أخذ الخبزه اليابسه من المستشفي الي البيت ولكن لانها مكتومه لهم الفضيحه ولعنة التاريخ لهم ففي أحد المرات سرقوا هو وهي تلفزيون من احد الاقسام وحاولوا أخراجه في كرتونه علي انه خبزه يابسه كالعاده ولكن لدي التفتيش في بوابه المستشفي أتضح انه تلفزيون فحتي السواقط يخلدهم التاريخ بالعار والشنار وما الساقط الغرياني بمعزل عن لعنات التاريخ التي طالت جده المفتي الذي لسكان الغرب الليبيي بجواز الانضمام كمرتزقه مع الطليان لمحاربة سكان شرق ليبيا الذين رفضوا الاستسلام لأيطاليا وكما لعن التاريخ الليبيين أبن عم هذا الغرياني المدعو عاكف الذي قاد المرتزقه من سكان غرب ليبيا لمحاربة سكان شرق ليبيا

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  • امك قحبة اللي جابت حشرة مثلك ياكلب يجب قتلك انت وكل عائلتك الوسخة حتي تنظف ليبيا من الحشرات مثلك ياكلب
    الكلب ينبح من تركيا ولايستطيع ان ينبح في ليبيا
    علي الجيش تفعيل جهاز تصفية الكلاب الضالة لان هذا الجهاز لابد منه لان الكلاب كثرت ولابد القضاء عليها

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