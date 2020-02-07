بالفيديو| الغرياني يُجيز صرف الزكاة لدعم مجموعات الوفاق المسلحة

طرابلس-العنوان

أجاز المفتي المعزول الصادق الغرياني صرف أموال الزكاة لقتال الجيش من خلال دعم مجموعات الوفاق المسلحة، من خلال شراء السلاح أو إمدادهم بالتموين.

ومن خلال برنامج الإسلام والحياة الذي يبث على قناة التناصح من تركيا وصف خلاله الجيش “بالبغاة” قال الغرياني “تصرف الزكاة في كل قتال مشروع أذن الله به، وقتال البغاة أمر الله به ويعلم الجميع بأن حفتر ومن معه هم بغاة ويقاتلون الثورة التي خرجت لتغيير الفساد الذي جثم على صدر البلاد أكثر من 40 عاما”.

وأضاف الغرياني “كل قتال مشروع هو في سبيل الله ويجوز صرف الزكاة فيه سواء من شراء السلاح أو التموين أو بالإعداد ويجوز أن تعطى الزكاة إلى أيد أمينة لكي تصل أموال الزكاة إلى الجبهة”.