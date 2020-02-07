جنائي طبرق يكشف الجاني في جريمة قتل خلال ساعات

أخبار ليبيا 24 – خاص

كشف مصدر أمني من قسم البحث الجنائي طبرق لـ”أخبار ليبيا24″ فضل عدم الكشف عن هويته أنهم تمكنوا من ضبط القاتل في الجريمة التي شهدتها المدينة بعد ساعات معدودة بعد محاولة الجاني أن يخفي آثار الجريمة.

وقال المصدر بعد ورود بلاغ عن وجود جثة لشاب ألقيت أمام بيت أهله توجه عناصر البحث الجنائي إلى مكان وجود الجثة في حي أمريرة والتي وجدت أمام منزلهم بعد أن أكدت أسرة القتيل أن المجني عليه يدعى (أيمن) يبلغ من العمر 21 عاماً وأنهم وجدوه مقتولاً ومرمياً أمام المنزل بعدما جاء البلاغ من الجيران.

وتابع المصدر :”تحركت فرقة التحريات لمعاينة المنزل ومنذ البداية لم يعثر على آثار للسيارة التي نقلت الجثة ورمتها أمام منزل أسرة المجني عليه، انتابنا الشك الفوري بأن القضية هي قضية داخلية وأن القتل تم داخل المنزل”.

وواصل المصدر :”تمت المعاينة الداخلية للمنزل فوجدنا فراش اسفنجي مغسول ولم يجف وعندما تمت معاينته وجدنا به آثار دماء، فبدأت خيوط القضية تتضح وعندها ضيقنا الخناق على الأشقاء والأم، فظهرت المفاجأة بأن القاتل هو شقيق المجني عليه“.

وأفاد المصدر :”الجاني (أكرم) البالغ من العمر 20 عاماً، أقر بأن شقيقه المجني عليه قد قام بضرب أمه وأسمعها كلاماً نابياً أثناء تناولهم الغداء وكان بجواره سكين فلم يحتمل الكلام في أمه فقام بطعنه عدة طعنات أردته قتيلاً وكان ذلك عند الساعة الثانية والنصف بعد الظهر”.

وذكر المصدر :”نقلوا الجثة إلى غرفة أخرى “المربوعة” وأخفوها وذهبوا لتناول العشاء جميعاً خارج المنزل وانتظروا حتى ساعات الفجر وقاموا برميها خارج المنزل حتى لايشك أحد ولإيهام الجيران بأن شقيقهم قتل خارج المنزل وقام الجاني برميه أمام المنزل”.

ويضيف المصدر :”في الصباح الباكر أبلغوهم الجيران أنهم وجدوا شقيقهن مقتولاً أمام الباب تظاهروا بالصراخ والعويل والبكاء حتى لايشك فيهم أحد”.

وأكد المصدر الأمني أنه تم تحويل الجاني إلى النيابة وتم نقله إلى سجن قرنادة.



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