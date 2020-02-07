برلماني إيطالي: أولويتنا التعبير عن القرب من الشعب الليبي

وصف رئيس اللجنة البرلمانية لأمن إيطاليا رافاييل فولبي، أن الخلافات المشتعلة قبالة سواحل قبرص مع تركيا، الحليف والعضو الرئيسي في حلف شمال الأطلسي بشأن الطاقة بـ”المثيرة للقلق”.

وأشار فولبي إلى أن روما تلقت دعوة للمشاركة في مهمّة أممية في ليبيا، مُضيفاً أن “العمل الدبلوماسي دون وجود على الأرض سيكون ضعيفاً و”دون جدوى”.

وحول التوترات التي تشهدها منطقة البحر المتوسط، أكد النائب الإيطالي أن أوروبا أصبحت قادرة على لعب دور مهم بفضل علاقاتها المميزة مع الولايات المتحدة.

وأضاف: “يجب ألا يتحول مؤتمر برلين إلى ضوء أخضر من قبل الدول الأعضاء الأخرى لاتخاذ إجراءات من جانب واحد في شمال أفريقيا، ربما تتعارض مع مصالحنا الوطنية”.

وأكد رئيس اللجنة البرلمانية لأمن إيطاليا أن “أولوية إيطاليا هي التعبير عن القرب من الشعب الليبي، ووضع حد للأعمال العدائية”.

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