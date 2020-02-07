“رقابة الأغذية” تكشف مخالفات كبيرة بمخابز زليتن

رصد مكتب الرقابة على الأغذية والأدوية بزليتن عددا من الملاحظات على المخابز بمنطقة الجمعة خلال جولة تفتيشية قام بها رفقة جهاز الحرس البلدي.

وخلال الجولة التفتيشية كشف المركز عددا من المخالفات منها عدم النظافة بشكل جيد ووجود عاملين ليست لديهم شهائد صحية واستخدام بعض المخابز لـ”الغربال” بشكل دوري ومستمر.

وأشار مكتب الرقابة على الأغذية والأدوية ضمن منشور على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك” إلى أن هذه الملاحظات وُجدت لدى غالبية المخابز باستثناء نقطتين توفرت فيهما المعايير اللازمة وهما وجود زي مخصص للعاملين ومطابقة مخازن الدقيق للاشتراطات الصحية.

وأكد مكتب الرقابة أنه قد تم توجيه الملاحظات والتنبيهات اللازمة حيال المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من قبل جهاز الحرس البلدي.

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