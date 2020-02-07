الخارجية المصرية: يجب تكثيف الجهود الدولية لوقف الدور التخريبي الذي تلعبه بعض الدول في ليبيا

ليبيا – عُقد بمقر وزارة الخارجية المصرية أمس الخميس إجتماعاً موسعاً لسفراء كافة الدول الأوروبية بالقاهرة برئاسة السفير بدر عبد العاطي مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الأوروبية وبمشاركة السفير محمد أبو بكر مساعد وزير الخارجية مدير إدارة ليبيا.

مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية ومدير إدارة ليبيا أوضحا بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية المصرية رؤية مصر للموقف الراهن للأوضاع في ليبيا وسوريا وسبل تحقيق تقدم نحو التسوية السياسية للأزمتين بهدف إنهاء حالة عدم الاستقرار التي تشهدها الدولتين.

كما أكد الجانب المصري أهمية تكاتف الجهود الدولية لوقف الدور السلبي والتخريبي الذي تلعبه بعض الدول الإقليمية بهدف مد الصراع في ليبيا وهو ما يؤدى لاستمرار معاناة الشعب الليبي فضلاً عن زعزعة مجمل الاستقرار في المنطقة.

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