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الخارجية المصرية: يجب تكثيف الجهود الدولية لوقف الدور التخريبي الذي تلعبه بعض الدول في ليبيا

تم النشر منذُ 31 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – عُقد بمقر وزارة الخارجية المصرية أمس الخميس إجتماعاً موسعاً لسفراء كافة الدول الأوروبية بالقاهرة برئاسة السفير  بدر عبد العاطي مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الأوروبية وبمشاركة السفير محمد أبو بكر مساعد وزير الخارجية مدير إدارة ليبيا.

مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية ومدير إدارة ليبيا أوضحا بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية المصرية رؤية مصر للموقف الراهن للأوضاع في ليبيا وسوريا وسبل تحقيق تقدم نحو التسوية السياسية للأزمتين بهدف إنهاء حالة عدم الاستقرار التي تشهدها الدولتين.

كما أكد الجانب المصري أهمية تكاتف الجهود الدولية لوقف الدور السلبي والتخريبي الذي تلعبه بعض الدول الإقليمية بهدف مد الصراع في ليبيا وهو ما يؤدى لاستمرار معاناة الشعب الليبي فضلاً عن زعزعة مجمل الاستقرار في المنطقة.

 

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • آمر القوات المسلحة الليبية ـ لفرقة الأأسناد بقيادة الكاسح رقم ٢ فقط المشير حفتر والعقيد بوخمادة أعطوا أوامر بالبحث العسكري تمشيط المدن والصحراء ـ لهذه الوجوه في ذخيرة ألأعدام ـ صالات رياضية ـ محلات أزياء ـ مطارات ـ سباق رالي ـ جامعات معاهد ـ مسلح ـ طبيب ـ محلات نت ـأبراج فنادق ـ إشارة ضوئية ـ أي مكان محتمل
    أفتحوا عيونكم زين وأرفعوا معاكم الحبال في الخلف ـ الرابط

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