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سلامة يعلن موعد انطلاق مباحثات المسار السياسي

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة الـ26 من فبراير الجاري موعدا لانطلاق أعمال المسار السياسي والذي سيجمع الأطراف الليبية في جنيف.

وأعرب سلامة في مؤتمر صحفي عن أمله في أن يكون الـ40 مشاركا في الحوار السياسي حاضرين لبدء حوار سياسي،  وعزا سلامة البطء في انطلاق المسار السياسي إلى الصعوبات التي رافقت عملية اختيار الممثلين عن مجلس النواب.

وأكد غسان سلامة أن البعثة ما زالت تنتظر من المجلسين اختيار ممثليهما مشيرا إلى انتهاء المجلس الأعلى للدولة من اختيار ممثليه فيما يواجه مجلس النواب بعض الصعوبات.

كما أشار سلامة خلال تصريحاته إلى أن العمل جار لإعادة تفعيل المسار الاقتصادي عبر اجتماع في القاهرة الأسبوع المقبل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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