مباحثات أوروبية أمريكية مرتقبة بشأن ليبيا

يجتمع ممثل السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جويب بوريل مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو لبحث آخر التطورات في المنطقة.

وبحسب أجندة بوريل التي نشرها موقع الاتحاد الأوروبي فسيعمل بوريل على عدد من القضايا في زيارته الأولى للولايات المتحدة وعلى رأسها كيفية المضي قدما في عملية السلام في الشرق الأوسط والأوضاع الحالية في ليبيا والعراق وسوريا.

كما سيؤكد بوريل خلال زيارته على التزام الاتحاد الأوروبي بحلف الناتو والمبادرات الدفاعية له كما سيقدم بوريل الصفقة الخضراء الجديدة لأوروبا حول البيئة وتوحيد الجهود الدولية حول المناخ العالمي.

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