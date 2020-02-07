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مباحثات أوروبية أمريكية مرتقبة بشأن ليبيا

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يجتمع ممثل السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جويب بوريل مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو لبحث آخر التطورات في المنطقة.

وبحسب أجندة بوريل التي نشرها موقع الاتحاد الأوروبي فسيعمل بوريل على عدد من القضايا في زيارته الأولى للولايات المتحدة وعلى رأسها كيفية المضي قدما في عملية السلام في الشرق الأوسط والأوضاع الحالية في ليبيا والعراق وسوريا.

كما سيؤكد بوريل خلال زيارته على التزام الاتحاد الأوروبي بحلف الناتو والمبادرات الدفاعية له كما سيقدم بوريل الصفقة الخضراء الجديدة لأوروبا حول البيئة وتوحيد الجهود الدولية حول المناخ العالمي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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