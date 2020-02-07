السفير التركي بطرابلس: سنواصل دعمنا لحكومة الوفاق ضد الطرف المعتدي

ليبيا – قال السفير التركي بطرابلس سرهات أكسين إن بلاده تميّز بين من يعتدي ومن يستخدم حق الدفاع عن النفس في ليبيا، زاعماً أن أنقرة تدعم المساعي الدبلوماسية لإحلال الأمن والاستقرار.

أكسين وفي كلمة له لدى استقباله من يصفون أنفسهم بـ”قادة رأي ووجهاء مناطق طرابلس والساحل والوسطى والجبل” على هامش زيارة أجراها الوفد أمس الخميس لتركيا أفاد:” الصديق الحقيقي يظهر في الأوقات العصيبة وإن تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب ليبيا والشعب الليبي على الدوام”.

ورأى أن تركيا وليبيا ترتبطان بروابط تاريخية عميقة، مضيفاً :” الهجوم على طرابلس بدأ في الـ4 من شهر أبريل من العام الماضي وأن أنقرة تقف إلى جانب المدافع عن النفس في مواجهة الطرف المعتدي”.

وأكد أن تركيا ستواصل تقديم الدعم لحكومة الوفاق التي وصفها بـ” الشرعية”، مدعياً أن القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر لا يميل للحوار من خلال تهربه من مؤتمري موسكو وبرلين، حسب زعمه.

ولفت السفير التركي في ختام تصريحاته إلى أنه من المزمع بدء مفاوضات وقف إطلاق النار الدائم في جنيف، معربا عن أمله في أن تفضي إلى نتائج إيجابية.

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