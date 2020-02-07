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برلماني إيطالي: أولويتنا هي التعبير عن القرب من الشعب الليبي ووضع حد للأعمال العدائية

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أعتبر رئيس اللجنة البرلمانية لأمن إيطاليا “كوباسير” رافاييل فولبي أن التوترات بشأن موارد الطاقة قبالة سواحل قبرص مع تركيا الحليف والعضو الرئيسي في حلف شمال الأطلسي (الناتو )مثيرة للقلق.

فولبي وفي مقابلة صحفية نقلتها وكالة “نوفا” الإيطالية اليوم الجمعة قال إن هناك دعوات لمشاركة إيطالية في مهمة للأمم المتحدة، مضيفًا: “الخطر هو أن العمل الدبلوماسي البحت سوف يضعف دون وجود على الأرض”.

وتابع رئيس اللجنة البرلمانية:” يجب ألا يتحول مؤتمر برلين إلى ضوء أخضر من قبل الدول الأعضاء الأخرى لاتخاذ إجراءات من جانب واحد في شمال أفريقيا ربما تتعارض مع مصالحنا الوطنية”، مشددا على أن أولويتهم هي التعبير عن القرب من الشعب الليبي ووضع حد للأعمال العدائية.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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