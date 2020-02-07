سلامة: مناقشات جنيف ستبحث تحويل الهدنة إلى اتفاق لوقف إطلاق النار ذو طابع مستدام

ليبيا – قال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة إنه تم إحراز تقدم لتحويل الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق النار، داعيا إلى الهدوء على جبهات القتال لأن ذلك من شأنه أن يساعد المفاوضات.

سلامة وفي تصريحات صحفية نقلته قناة “روسيا اليوم” أمس الخميس أشار إلى أن المواقف المبدئية لكلا الطرفين كانت متباعدة ولكن تم التفاهم على عدد من البنود الأساسية التي تتعلق بهذه العملية لترجمة الهدنة إلى وقف شامل لإطلاق النار على عموم الأراضي الليبية،منوها بأن ذلك يتطلب التزامات من الطرفين.

وأكد سلامة أن اللجنة العسكرية المشتركة ستكون معنية في وقف إطلاق النار برعاية الأمم المتحدة في ليبيا أما تفاصيل وقف إطلاق النار على الأرض فهي لا تزال قيد النقاش وقد تم الاتفاق على بعض النقاط وأن النقاش لا يزال مستمرا على نقاط أخرى،وفقاً لقوله.

وشدد سلامة على أن المناقشات في جنيف تبحث في الإجراءات الضرورية لتحويل الهدنة إلى اتفاق لوقف إطلاق النار له طابع الاستدامة.

وردّا على أسئلة فيما يتعلق بوجود أي أطراف خارجية شاركت في المفاوضات،قال سلامة:”إن هذا الاتفاق يشمل عددا من النقاط بشأن ما يجب فعله بالأسلحة الثقيلة وما ينبغي فعله فيما يتعلق بمسألة النازحين وعودتهم إلى ديارهم وإعادة تأهيل المناطق التي كانت مسرحا للحروب، وكيف يمكن التعامل مع المجموعات المسلحة ومراقبة وقف إطلاق النار، وما هو دور البعثة الدولية في مسألة مراقبة وقف إطلاق النار”،مشددا على أنها كانت مناقشات داخلية بحتة ولا وجود أو تدخل لأي طرف آخر أو خارجي.

ولفت سلامة إلى أن المسار العسكري يعد أحد المسارات الثلاثة التي تسعى بعثة الأمم المتحدة إلى تنظيمها من خلال تطبيق ما خلص إليه مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية في 19 يناير الماضي.

المبعوث الأممي أضاف :”بعد ذلك سنعيد تنشيط المسار الثاني وهو المسار الاقتصادي والمالي الذي بدأناه في السادس من يناير من خلال اجتماع في القاهرة بعد يومين من الآن في 9 فبراير ومن ثمّ المسار السياسي في 26 فبراير.ولا يزال المسار السياسي متأخرا قليلا لأننا بانتظار أن يختار الجانبان ممثليهما، الجهة الأولى قد انتهت من عملها أما الجهة الأخرى فتواجه صعوبات في هذا السياق”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية