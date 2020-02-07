عقوب لـ”أخبار ليبيا24″: وفرنا كواشف حرارية بمنفذ أمساعد البري وميناء طبرق

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد وزير الصحة بالحكومة الليبية سعد عقوب لـ”أخبار ليبيا24″ أمس الخميس أنهم قاموا بتوفير كواشف حرارية في منفذ أمساعد البري للكشف السريع على المسافرين القادمين من مصر.

وأضاف عقوب :”افتتحنا مكتب الحجر الصحي في المنفذ خوفاً من دخول الحالات المرضية لحاملي مرض كورونا وهذا مستبعد ولكن هذا الإجراء إجراء احترازي وقائي”.

وأشار وزير الصحة في الحكومة الليبية إلى أن الوزارة وفرت كواشف حرارية في ميناء طبرق التجاري للقيام بنفس المهمة.

ولفت عقوب إلى أنه سيتم توفير هذه الكواشف في مطار طبرق بعد أن تعود إليه الرحلات قريباً، مؤكدًا افتتاح الحجر الصحي في مركز طبرق الطبي وتركيب كاميرات حرارية بمطار بنينا الدولي.

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