قمة إفريقية حول ليبيا غدا في أديس ابابا

أعلن مفوض السلم والأمن للاتحاد الإفريقي إسماعيل بن شرقي، عن عقد قمة إفريقية حول ليبيا يوم غد في العاصمة الإثيوبية أديس ابابا، بهدف المساعدة على تثبيت وقف إطلاق النار واحترام حظر توريد الأسلحة ووقف التدخلات الخارجية.

وفي حديث لوكالة الأنباء الجزائرية، أوضح بن شرقي أن القمة سيشارك فيها 15 رئيس دولة عضو في مفوضية السلم والأمن، والمبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، ورئيس اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي حول ليبيا والرئيس الكونغولي ساسو نغيسو.

هذا وأوضح بن شرقي أن إفريقيا مطالبة بالحديث بصوت واحد حول الملف الليبي، خاصة وأنه تم استبعادها من مسارات تسوية الأزمة الليبية طوال الفترة الماضية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا