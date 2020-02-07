بن شرادة: البدء بالحوار السياسي في ظل وجود المشكلة الأمنية سيكون مضيعة للوقت

ليبيا – رأى عضو مجلس الدولة الإستشاري سعد بن شرادة أن المؤتمر الصحفي للمبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة بشأن حوار جنيف يأتي لإطلاع العالم والليبيين على مجريات الحوار.

بن شرادة وفي مداخلة هاتفية عبر قناة “ليبيا بانوراما” المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أمس الخميس وتابعته صحيفة المرصد أشار إلى أن المشكلة الليبية أمنية ولا يمكن الذهاب لأي مسار أخر دون الانتهاء من الملف الأمني.

وشدد بن شرادة على ضرورة أن يكون اللقاء مباشر بين الليبيين، مضيفاً:” فاللقاء غير المباشر ربما يكون عائق في الحوار ولنا تجربه معه إبان عامي 2014 -2015 ما بين المؤتمر العام والبرلمان وكان عليه عدة ملاحظات “.

وأضاف:” هناك كلام قيل من البعثة على لسان الطرف الاخر وهو غير صحيح نتمنى من المجتمعين أن يكون اللقاء مباشر لتكون فعالية الحوار أكثر حيث لايزال الحديث مبكراً عن الحوار السياسي لأن المشكلة الأمنية ليست سهلة ومشكلة ليبيا بالأساس أمنية ليس كما يسوق لها على أنها سياسية أو إقتصادية”.

وتابع:” في السابق الحوارات السياسية تصل لشبه إتفاق ولكنها تتحطم على صخرة المادة الثامنة والمشكلة الأمنية”، معرباً عن تمنيه بأن يصل الحوار إلى نسبة الـ 70% لتبدء المسارات الأخرى .

كما أكد على صعوبة البدء بالمسارات الأخرى ما لم ينجز المسار الأمني لضمان نجاح المسار السياسي والإقتصادي ، مضيفاً :” اما أن البدء بالمسار السياسي في ظل وجود المشكلة الأمنية سيكون مضيعة للوقت ومزيد من التعقيد لأنها ستكون مترابطة في الحوارات ويجب أن يكون هناك ركود سياسي واقتصادي حتى إلى حين الإنتهاء من المسار الأمني”.

وبشأن تلويح المجلس الرئاسي بتعليق المشاركة بحوار جنيف، قال بن شرادة:” ما دام الآن الملف الأمني لم ينجز ولم يتقدم للمشاركة في حوار السياسي وإذا كان القصد اللجنة العسكرية يجب أن لا يكون هناك حوار سياسي ما لم تحل المشكلة الأمنية”.

وفيما يتعلق بإقفال الموانئ النفطية، أوضح عصو مجلس الدولة:” لدينا حادثة سابقة قبل سنة وكان هناك شبه محاولة إقفال وكان المجتمع الدولي جاد في هذه العملية وخلال ال 24 ساعه انتهت العملية ولكن ربط إغلاق النفط بالمسار الاقتصادي اعتقد ان سلامة صائب فيه”.

بن شرادة إختتم مداخلته بالقول:” النفط لا علاقة له في الاقتصاد لأنه مورد وله إعتبارات أخرى، أما الحوار الإقتصادي بدء في تونس سابقا والمجموعة المشاركة إجتمعوا قبل شهر وأكثر ولكن تحويله لمصر لا أعلم ما فلسفة البعثة في ذلك وأتمنى أن يعاد إستئنافه في تونس”.

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