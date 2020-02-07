تفعيل الجهاز الحراري بمنفذ امساعد للكشف عن “كورونا”

باشرت وحدة الحجر الصحي بمنفذ امساعد الحدودي إجراءاتها الوقائية بالمنفذ وتفعيل جهاز القياس الحراري لمنع تسلل فيروس “كورونا” عبر عمليات المسح باستخدام كاميرات حرارية مختصة للكشف عن حالات المشتبه بها.

وجاءت هذه الإجراءات الوقائية بعد تحذيرات منظمة الصحة العالمية وإصابة آلاف الأشخاص بفيروس كورونا القاتل في دولة الصين وانتشاره بشكل مُثير للقلق في بعض الدول الأخرى.

وشرعت وحدة الرقابة الصحية بمنفذ امساعد الحدودي بتنفيذ إجراءات المسح الحراري للركاب القادمين لمنع انتقال فيروس كورونا للبلاد، بفحص القادمين ولم يُعلن عن أي حالة اشتباه أو إصابتها بالفايروس.

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