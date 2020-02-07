دولة رئيس مجلس الوزراء يبحث احتياجات بلدية الأصابعة

بنغازي 07 فبراير 2020 (وال)- بحث دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبد الله عبد الرحمن الثني أمس الخميس، احتياجات بلدية الأصابعة، خلال استقباله المجلس التسييري للبلدية.

وناقش دولته خلال الاجتماع عقده بمكتبه بديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي، مع المجلس بحضور مدير المكتب الخاص لرئيس مجلس الوزراء السيد الطاهر محمد الهمالي، احتياجات بلدية الأصابعة، والمشاكل التي تُواجه البلدية، وآليات حل تلك المشاكل والمختنقات. (وال- بنغازي) ر ت

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