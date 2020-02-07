هاشم العبيدي: لا علاقة لي بهجوم مانشستر وأخي هو المذنب

نفى شقيق مفجر مانشستر أرينا هاشم العبيدي تورطه في التجهيز للهجوم الإرهابي الذي أودى بحياة العشرات وجرح المئات في الـ22 من مايو 2017.

وأدان هاشم شقيقه سلمان العبيدي في شهادته الكتابية التي عرضت على المحكمة اليوم الجمعة بارتكاب الجريمة معبراً عن صدمته من قدرة أخيه على قتل هذا العدد من الأبرياء بشكل وحشي حسب وصفه.

ونفى هاشم إدعاءات التاج البريطاني بشأن اعتناقه ذات الأفكار المتشددة التي اعتنقها أخيه سلمان، مشيراً إلى أنه تعرض للتعذيب في ليبيا على أيدي ما وصفها بالميليشيات المسلحة التي ألقت القبض عليه لمدة عامين، قبل تسليمه إلى المملكة المتحدة لمواجهة أسئلة الشرطة وسط مزاعم الإدعاء بأنه كان متواطئًا في البحث عن مكونات القنبلة وصنعها.

وخلال التحقيقات زُعم أن هاشم العبيدي قام بمحاولات ناجحة وأخرى فاشلة لشراء مواد كيميائية لصنع القنابل، إضافة لمساعدته في شراء سيارة من نوع نيسان ميكرا لتخزين مكونات جهاز التفجير وصنع أنابيب استخدمت لاحقاً في صُنع المتفجرات.

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