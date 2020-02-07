«خارجية الموقتة»: الحويج يصل المغرب ويلتقي بوريطة

وصل وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الموقتة ومستشار رئيس مجلس النواب، الدكتور عبدالهادي الحويج، اليوم الجمعة، إلى المغرب.

واستقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، الحويج، في مكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة المغربية الرباط، وذلك وفق ما نشرت صفحة وزارة الخارجية بالحكومة الموقتة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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يشار إلى أن بوريطة اجرى اتصالًا هاتفيًا في وقت سابق اليوم، مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، بحسب خلاله التحضيرات للقمة الأفريقية المقرر انعقادها يومي التاسع والعاشر من الشهر الجاري.

وأورد بيان منشور على صفحة مجلس الدولة بموقع «فيسبوك»، أن بوريطة أكد على أن بلاده «لا تعترف إلا باتفاق الصخيرات، وأنها لا تعترف إلا بالأجسام الشرعية المنبثقة عنه».

وأوضح البيان أن بوريطة أكد أن استقبال المغرب لـ« عبدالهادي الحويج (وزير الخارجية بالحكومة الموقتة» جاء بصفته مبعوثًا لرئيس مجلس النواب بطبرق عقيلة صالح، وليس بصفته وزيرًا للخارجية، وأن وزير الخارجية الوحيد الممثل للدولة الليبية هو وزير خارجية حكومة الوفاق».

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