مدرسة الخنساء بصرمان تكرم الطالب عبد الرحمن الورفلي

قامت أسرة مدرسة الخنساء الشمالية بمراقبة التعليم في صرمان، وبحضور وكيل ديوان المجلس البلدي ومدير أمن صرمان ومعلمي وطلاب المدرسة، بتكريم الطالب عبد الرحمن الورفلي أحد نازحي مدينة طرابلس والمقيمين بالمدينة.

التكريم جاء على خلفية تسليم الطالب مبلغ عشرين ألف دينار كان قد عثر عليها أمام مبنى المدرسة، حيث قدمت له أسرة المدرسة مبلغا من المال، في حين قدم أحد مواطني المدينة مبلغا آخر قدره 5 آلاف دينار، كما قدم المجلس البلدي شهادة تقدير ودرعا للطالب تقديرا له، إضافة إلى هدايا أخرى قدمت من زملائه بالمدرسة.

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