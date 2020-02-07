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سيالة يطالب بمنح ليبيا حق إدارة أموالها وأصولها المجمدة في الخارج

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

دعا وزير الخارجية بحكومة الوفاق، محمد الطاهر سيالة، إلى ضرورة أن  يكون لليبيا دورًا محوريًا في إدارة ومتابعة ما تحققه الأموال والأصول الليبية في الخارج من عوائد لا يشملها القرارات الدولة الصادرة بشأن تجميدها، وطالب بضرورة أن يلعب الاتحاد الأفريقي دورًا في المحافظة على هذه الأموال.

وقال سيالة خلال كلمته في اجتماعات الدورة العادة السادسة والثلاثين للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي المنعقدة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اليوم الجمعة، إن «هذه القرارات أبعدت الدولة الليبية عن مراقبة هذه الأموال والإشراف عليها، موضحًا أن هذه الأموال «تم إيداعها من قبل القنوات الرسمية في إطار تنفيذ سياسة ليبيا للاستثمار في الخارج»، وذلك حسب بيان منشور على صفحة وزارة الخارجية بموقع «فيسبوك».

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وأضاف سيالة أن هذه الأموال «كان من المفترض أن تكون محصنة من أي تهديد بموجب القرارات الدولية»، وطالب بـ« الاستفادة من عوائد هذه الأموال داخليًا في دعم الاقتصاد الوطني والعملة»، وجدد دعوتها لأن يلعب الاتحاد الأفريقي دورًا في المحافظة على هذه الأموال وما تدره من عوائد خاصة تلك الموجود في بريطانيا.

وأوضح وزير الخارجية أن بريطانيا تسعي -متجاهلة كل القرارات الدولية- «لاستصدار تشريع من مجلس العموم لاقتطاع جزء من هذه الأموال لسداد تعويضات عن أحداث لم يكن الشعب الليبي مسؤولًا عنها، وتم تسويتها سابقًا». 

وأشار إلى أن ليبيا تقدمت بطلب لمجلس الأمن الدولي لتعديل قراره الذي جمد بموجبه الأموال والأصول الليبية في الخارج، بحيث «يعطي ليبيا ومؤسساتها الاستثمارية حق إدارة الأموال والأصول دون فك التجميد عليها، وذلك لتحقيق الغرض الأساسي وهو مصلحة الشعب الليبي صاحب هذه الأموال».

وشدد سيالة على أن «سلب (ليبيا) حق الإدارة ساهم بشكل كبير في انخفاض العوائد»، وطالب الدول الأفريقية الأعضاء في مجلس الأمن الدولي بدعم هذا الطلب.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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تعليقات

  • من انتم حتى تديروا اصول ليبيا والشعب الليبى ممثلا فى مجلس النواب رفضكم واكثر من تسعون فى المائة من ارضى ليبيا محرمة عليكم وتعيشون فى حماية مرتزقة ارهابيين من سوريا مقابل اجر تدفعونه من اموال الشعب الليبى اتفووووه عليك يابولحية عيرة يادجال بل العكس هو المطلوب يجب تجميد احتياطيات مصرف ليبيا المركزى حتى يتم انتخاب رئيس جديد ومجلس نواب جديد واختيار حكومة تحظى بثقة الشعب

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  • – اذا كانت الخارجية الليبية غير منظمة – وتصرف الأموال في الفساد الاداري والرياضة وأزياء موزة – تعيينات بالقَبَليَّة دون اي خبرة / طواقة عالناس / –
    سفارات ليبية كانت محترمة قبل 2011 تحولت لقذارة مطاعم -ولقاءات فاسقين كلاب نوادي وزجاجات الخمر وعربدة جواسيس يعنلونًويتقاصون رواتب ليسوا حتى ليبيين – .. …!!!!
    قبل رقم 2 في رقم 1 – وقبل 3 في رقم 2 – اضربوه بالكهرباء حتى بصاعق صغير – رتب امورك وأشهر عالاوراق يا أستاذ طاهر – لو ما تقدرش ابعت موظفين ثقة مسؤليات – ما تكونش متسرع –

    رد

  • – اذا كانت الخارجية الليبية غير منظمة – وتصرف الأموال في الفساد الاداري والرياضة وأزياء موزة – تعيينات بالقَبَليَّة دون اي خبرة / طواقة عالناس / –
    سفارات ليبية كانت محترمة قبل 201 تحولت لقذارة مطاعم -ولقاءات فاسقين كلاب نوادي وزجاجات الخمر وعربدة جواسيس يعنلونًويتقاصون رواتب ليسوا حتى ليبيين – .. …!!!!
    قبل رقم 2 في رقم 1 – وقبل 3 في رقم 2 – اضربوه بالكهرباء حتى بصاعق صغير الي فجنبك –
    رتب امورك وأسهر عالاوراق يا أستاذ طاهر – لو ما تقدرش ابعت موظفين ثقة وراشدين في المسؤليات والعمل الجاد يثمر لوضع الأمور في التيار الصحيح – ما تكونش متسرع –

    رد