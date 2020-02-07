مقترح لإرسال بعثة أفريقية لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا

نقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن مصدر مطلع قوله إن الاتحاد الأفريقي يعتزم اقتراح إرسال بعثة ملاحظين إلى ليبيا لتتولى مهام متابعة ومراقبة وقف إطلاق النار وذلك بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة.

ويتزامن هذا المقترح المرتقب مع مباحثات تجري بين وفدي طرفي النزاع اللذين يضمان ضباطاً كبار وهو ما يُعرف بـ”لجنة 5+5 العسكرية”، في سبيل تحويل الهدنة الهشّة إلى وقف دائم لإطلاق النار.

ومن المُنتظر أن يُعلن الاتحاد الأفريقي بشكل رسمي عن المقترح وتفاصيله فور الإعلان عن توصل طرفي النزاع لاتفاق نهائي بشأن تحويل الهدنة إلى وقف إطلاق نار دائم، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية عن ذات المصدر.

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