دولة رئيس مجلس الوزراء يستقبل أعضاء مجلس النواب عن مناطق غرب ليبيا

بنغازي 07 فبراير 2020 (وال)- استقبل دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبد الله عبد الرحمن الثني أمس الخميس، عدد من السادة أعضاء مجلس النواب عن مختلف الدوائر الانتخابية بمناطق غرب ليبيا.

هذا وضم الاجتماع الذي عقده دولته بمكتبه في ديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، السادة النواب: الصادق محمد إدريس، والسيدة صباح جمعة، والسيد محمد الواعر، والسيد أبو بكر الغزالي، والسيد حسن الزرقاء، والسيد علي الصول، والسيد عادل مولود، والسيد مصباح ميلود، والسيد مصباح البدوي، والسيد محمد الهادي، والسيد سليمان الحراري، والسيد علي المجدوب، والسيد بشير الأحمر، والسيد عز الدين عبد السلام، والسيد محمد الفيرس.

كما ضم الاجتماع عن مجلس وزراء الحكومة الليبية، معالي وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، ومعالي وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور عبد الهادي الحويج، إضافة إلى مدير المكتب الخاص لرئيس الوزراء السيد الطاهر محمد، ومدير الإدارة القانونية بديوان مجلس الوزراء السيد صلاح ماضي، ومدير الإدارة الفنية والمشروعات المهندس إبراهيم دعباج.

وناقش دولته خلال الاجتماع، مختلف أوضاع بلديات مناطق غرب ليبيا، وسيّر العمل بها ومشاريعها، إضافة إلى المشاريع المستهدف إنشاؤها في تلك المناطق والبلديات خلال العام الحالي.

وبحث دولته خلال الاجتماع، سيّر العمل الأمني الراهن، وآخر مستجدات الوضع على الساحة المحلية والدولية، ووضع الحكومة الليبية الحالي.

وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على أن يكون هناك لقاء شهري مماثل، بحيث يتم تحديد جدول الأعمال والوزارات المستهدفة من الاجتماع والمتطلبات المراد تنفيذها. (وال- بنغازي) ر ت

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