دولة رئيس مجلس الوزراء يستقبل أعيان ومشايخ وحكماء العربان

بنغازي 07 فبراير 2020 (وال)- استقبل دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبد الله عبد الرحمن الثني الخميس، وفدًا من أعيان ومشايخ وحكماء بلدية العربان.

هذا وناقش دولته خلال الاجتماع عقده بمكتبه في مقر ديوان رئاسة مجلس الوزراء في بنغازي، مع الوفد بحضور مدير المكتب الخاص لرئيس مجلس الوزراء السيد الطاهر محمد الهمالي، ومدير الإدارة القانونية بديوان رئاسة مجلس الوزراء السيد صلاح ماضي، ومدير إدارة المشروعات بالديوان السيد إبراهيم الدعباج، أوضاع بلدية العربان وسيّر العمل بها.

وأعرب وفد أعيان ومشايخ وحكماء بلدية العربان، عن استيائه الشديد من المجلس التسييري القائم حاليًا، متقدمين بمقترح لتسمية مجلس تسييري جديد للبلدية.

وأبدى الوفد العديد من المطالبات التي تُعنى بتوفير الخدمات في بلدية العربان، وتخصيص عدد من المشاريع الحكومية لها، فيما أبدى دولة الرئيس على هذه المطالب متعهدًا بتوفيرها.

وأثنى الوفد على دور الحكومة الليبية ودولته السيد عبد الله الثني، الداعم للقوات المسلحة العربية الليبية التي تُقاتل لأجل تحرير كامل التراب الليبي من الإرهاب. (وال- بنغازي) ر ت

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